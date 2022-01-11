المغرب تعتزم طرح سندات طويلة الأجل بقيمة 137ر3 مليار درهم

تعتزم الحكومة المغربية بيع سندات طويلة الأجل تستحق السداد في 14 تموز/يوليو 2036.

ومن المقرر أن تطرح المغرب مزايدة بيع السندات يوم الأربعاء المقبل، لبيع سندات بقيمة 137ر3 مليار درهم مغربي (25ر238 مليون دولار).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العائد على السندات يبلغ 75ر2% سنويا، ومن المقرر إعلان نتيجة الطرح يوم 17 كانون الثاني/يناير الحالي.

ويتولى بنك المغرب المركزي إدارة الطرح.

كانت المغرب قد باعت في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي سندات بقيمة 3ر1 مليار درهم حيث بلغ سعر العائد 635ر2%. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام باعت سندات بقيمة 150 مليون درهم وبلغ العائد عليها 639ر2%.