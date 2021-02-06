عمدة لندن يحذر: العاصمة ستواجه أزمة بسبب الهواء الملوث والطرق المزدحمة

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حذر عمدة لندن، صادق خان، من أن العاصمة بصدد مواجهة أزمة بسبب "الهواء الملوث والطرق المزدحمة"، ما لم يتم تقليل استخدام السيارات.

وأفادت وكالة الانباء البريطانية (بي آيه ميديا) بأن خان أعرب عن أسفه للتكاليف الاقتصادية والصحية الناتجة عن الازدحام المروري، ودعا إلى التركيز على استخدام "وسائل نقل أكثر مراعاة للبيئة".

واستشهد خان بإحصاءات نشرتها مؤخرا شركة "إنريكس" الامريكية لتحليلات النقل، وذكرت فيها أن الازدحام المروري كلف اقتصاد لندن في العام الماضي، 1ر5 مليار جنيه إسترليني (9ر6 مليار دولار)، بواقع ​​1211 جنيها إسترلينيا للسائق الواحد في المتوسط.

وتوصلت الدراسة إلى أن لندن صارت في العام الماضي المدينة الأكثر ازدحاما في العالم.