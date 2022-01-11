 الجيزة تكثف مجهودات رفع كفاءة الطرق للإسراع من إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية - بوابة الشروق
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الجيزة تكثف مجهودات رفع كفاءة الطرق للإسراع من إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 12:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 12:37 ص

قامت محافظة الجيزة من خلال أحياء الطالبية والعمرانية بتنفيذ أعمال التطوير والتوسعة بشارع عثمان محرم حيث جرى تنفيذ أعمال تجريد وقشط طبقة الطريق المتهالكة وتوسعة وتكسير الأرصفة المتعدية تمهيدا لتوسعة الشارع ورصفه.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذ أعمال الرصف والتطوير للطرق الحيوية ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.
كما واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها من خلال مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ أعمال إزالة البروز والتعديات بطريق عمرو بن العاص تمهيدا لتنفيذ أعمال التوسعه والتطوير والرصف.

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