 بريطانيا تسجل 145 ألفا و230 إصابة جديدة بكورونا و78 حالة وفاة - بوابة الشروق
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بريطانيا تسجل 145 ألفا و230 إصابة جديدة بكورونا و78 حالة وفاة

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 10:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 10:15 ص

سجلت بريطانيا 145 ألفا، و230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 78 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 14 مليونا و708 آلاف و999 إصابة، والوفيات إلى 150 ألفا و712 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 136 مليونا و375 ألفا و373 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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