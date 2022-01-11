 خبير أوبئة جنوب أفريقي يقلل من خطورة متغير كورونا دلتاكرون - بوابة الشروق
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خبير أوبئة جنوب أفريقي يقلل من خطورة متغير كورونا دلتاكرون

كورونا هولندا
كورونا هولندا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 11:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 11:21 ص

قلل كبير علماء الأوبئة في جنوب إفريقيا، سالم عبد الكريم، من خطورة متغير فيروس كورونا الجديد دلتاكرون، قائلا: "لا ينبغي أن يشعر مواطنو جنوب إفريقيا بالقلق الشديد تجاه هذا المتغير".

ونقلت صحيفة "دايلي نيوز" الجنوب أفريقية، اليوم الثلاثاء، عن عبد الكريم، قوله "أعتقد أن القضية الرئيسية التي نحتاج إلى تحديدها ما إذا كان هذا الفيروس قد تم تحييده عن طريق الأجسام المضادة للقاح والأجسام المضادة"، لافتا إلى أن العدوى الطبيعية واللقاحات السابقة ستمنعه ​​من الانتشار.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 28 مليون شخص تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا على مستوى أنحاء جنوب إفريقيا، وتم اكتشاف نوع جديد من كورونا في قبرص لكن الخبراء قالوا إن هذا كان متوقعًا ويُطلق عليه اسم "دلتاكورن" Deltacron، ويبدو أنها خليط بين متغيري دلتا وأميكرون.

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