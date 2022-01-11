تواصل الاحتجاجات الشعبية فى لبنان بسبب تردي الأوضاع وارتفاع سعر صرف الدولار

تواصلت الاحتجاجات الشعبية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في شمال لبنان وجنوبه بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

واعتصم عدد من المحتجين أمام سرايا مدينة حلبا شمال لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وانهيار العملة اللبنانية وانعدام القدرة الشرائية.

وطالب المحتجون بـ"حقهم في الكهرباء وكل مقومات الحياة في محافظة عكار أسوة بغيرهم من البلدات اللبنانية"، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقطع المحتجون الشوارع في مدينة طرابلس وطريق البداوي الدولي شمال لبنان وفي مدينة صيدا جنوب البلاد ومدينة بعلبك وفي محلة جديتا شرقا، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

وكان عدد من اللبنانيين قد أغلقوا في وقت سابق اليوم عددا من الطرق في مدينتين بجنوب وشمال البلاد احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وارتفاع أسعار البنزين وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وأقدم عدد من السائقين على إغلاق طرق رئيسية في مدينة صيدا جنوب لبنان بسياراتهم وباستخدام العوائق الحديدية، احتجاجاً على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وارتفاع سعر الدولار، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بينما قطع عدد من الأشخاص السير بمنطقة حلبا في عكار شمال لبنان.

وارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23 ألفا و400 ليرة لبنانية ، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 24 ألفا و200 ليرة ليرة، والديزل أويل 33 ألف ليرة والغاز26200 ليرة.

وأصبح سعر بنزين 95 أوكتان 374 ألفا و800 ليرة، وبنزين 98 أوكتان و387 ألفا و600 ليرة، والمازوت 393 ألفا و400 ، والغاز 345 ألفا و500 ليرة .

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ليرة لبنانية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس اليوم 32 ألف ليرة لبنانية للدولار، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة