الصحة العالمية: أوميكرون قد يصيب نصف سكان أوروبا خلال أسابيع

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن من المحتمل أن يصاب أكثر من نصف سكان أوروبا بالمتحور أوميكرون في غضون أسابيع، وذلك استنادا لمعدلات العدوى الحالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مدير شؤون أوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوجه، القول في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المتحور سريع الانتشار يمثل "موجة مد من الغرب إلى الشرق تجتاح المنطقة".

واستشهد المسؤول بتوقعات معهد القياسات الصحية والتقييم بأنه من الممكن إصابة غالبية الأوروبيين بالمتحور في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة.

وأدت الموجة الأحدث من تفشي فيروس كورونا حتى الآن إلى عدد أقل من الحالات التي تظهر عليها أعراض، ومعدلات وفيات أقل مقارنة بالموجات السابقة، ما زاد التفاؤل بأن حدة الوباء يحتمل أن تقل.

ومع ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من خفض معدل الحذر إزاء المتحور أوميكرون باعتباره ليس خطيرا.

وقال كلوجه إن معدل الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفيات تتزايد في أوروبا، مما يشكل ضغطا على الأنظمة الصحية.