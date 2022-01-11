الفاو: النظم الإيكولوجية الحرجية مهمة لسبل العيش في الدول النامية

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، إن الغابات مصدرًا للطاقة والغذاء والدخل وتوفر خدمات هامة مثل التخفيف من وطأة تغير المناخ وحماية التربة وموارد المياه، اوأن للنظم الإيكولوجية الحرجية أهمية حيوية بالنسبة إلى سبل العيش الريفية، خاصة في البلدان النامية.

جاء ذلك بمناسبة توقيع اتفاقا مع فنلندا لتعزيز قدرات البلدان في مجال إدارة الموارد والبيانات الحرجية، أمس الإثنين.

وأضافت المنظمة، أنه تدعم المساهمة الجديدة من فنلندا أنشطة بناء القدرات على نطاق واسع والشاملة وضمان النفاذ المتساوي إلى التدريب والأدوات والمواد. وسوف تركز أنشطة بناء القدرات على وجه التحديد على أفريقيا مع التشديد على مشاركة النساء. كما أنها ستتيح أدوات وتقنيات يمكن للبلدان من خلالها جمع المعلومات المحدثة عن مواردها الحرجية وتحليلها، إضافة إلى رفع التقارير عنها في إطار العمليات والاتفاقات الوطنية والدولية بشكل شفاف وبوتيرة سنوية.

وقالت: يكمن الغرض النهائي من المشروع في دعم تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة الاستراتيجية للغابات للفترة 2017-2030 وأهداف التنمية المستدامة المتصلة بالغابات. وسوف يساعد هذا المشروع على وجه التحديد في الحد من إزالة الغابات وتدهورها من خلال تشجيع إدارة الغابات واستخدامها على نحو مستدام وتيسيرهما، مما يفضي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية أكبر.

وتابعت: أن المشروع يدعم إعلان القادة في غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي الذي أعلن عنه في مؤتمر الأطراف السادس والعشرون للأمم المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي والذي تعدّ فنلندا أحد الموقعين عليه. وتتعهّد الأطراف في هذا الإعلان الذي صادق عليه أكثر من 140 بلدًا تمثل أكثر من 90 في المائة من الغابات في العالم، بالتعاون معًا من أجل وقف خسارة الغابات وتدهور الأراضي وعكس مسارهما بحلول سنة 2030. وقد رُفع النقاب عن الإعلان خلال قمة قادة بلدان العالم "العمل من أجل الغابات واستخدام الأراضي" واعتُبر خطوة هامة إلى الأمام باتجاه مكافحة خسارة الغابات الاستوائية وتغير المناخ.