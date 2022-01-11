قوات حفظ السلام الإقليمية تستعد لمغادرة كازاخستان والبرلمان يصوت لتعيين رئيس وزراء جديد

صرح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم الثلاثاء بأن المرحلة الحاسمة مما وصفها بـ"عملية مكافحة الإرهاب" قد انتهت، وأن قوات حفظ السلام التي كانت بلاده قد طلبتها من "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" ستبدأ في الانسحاب في غضون يومين.

ونقلت وكالة "كازينفورم" الكازاخستانية عنه القول: "بشكل عام، انتهت المرحلة الحاسمة من عملية مكافحة الإرهاب؛ وعاد الاستقرار لجميع المناطق".

وأضاف: "وفي هذا الإطار، أعلن أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد اكتملت بنجاح. وسيبدأ الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة خلال اليومين المقبلين".

وكان توكاييف طلب من المنظمة، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة، المساعدة في استعادة النظام العام بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد بعد احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة.

وصوت البرلمان اليوم لتعيين رئيس وزراء جديد، بعدما تم قبول استقالة رئيس الوزراء السابق في خضم الاحتجاجات.

وأفاد التلفزيون الحكومي بأن البرلمان صوت اليوم لصالح تعيين علي خان إسماعيلوف رئيسا للوزراء. وكان إسماعيلوف قد تولى المنصب بشكل مؤقت بعد إقالة الحكومة السابقة قبل أسبوع.

وكان توكاييف قد رشح إسماعيلوف للمنصب في وقت سابق.

وقال توكاييف أمس إن الاضطرابات التي شهدتها بلاده كانت "محاولة انقلاب" تسعى للاستيلاء على السلطة، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وتحدث أيضا عن رصد هجمات مخطط لها ومنسقة على مبان للسلطات المحلية وأجهزة إنفاذ القانون والسجون.

في غضون ذلك، بدأت تتكشف أدلة على أن الدمار واسع النطاق الذي شهدته البلاد لم يكن فقط ناجما عن غضب المتظاهرين من ارتفاع تكاليف الوقود أو من الفساد والقيادة.

ورأى خبراء في السياسة الإقليمية أن ميزان القوى قد تغير في البلاد خلال هذا الأسبوع الدموي.

ووفقا لديانا كودايبيرجينوفا، الخبيرة في شؤون كازاخستان والمدرسة بجامعة كامبريدج، فإنه إلى جانب المتظاهرين السلميين، كان هناك مثيرو شغب منظمون، وهؤلاء هم من تسببوا في أعمال العنف.

وكتبت في تغريدة على موقع تويتر أنه تم اختطاف الاحتجاجات السلمية في ألماتي من جانب جماعات إجرامية منظمة، لافتة إلى أهمية التفريق بين المجموعتين.

ويرى خبراء الشأن الكازاخستاني أن استهداف مراكز الشرطة والمباني الإدارية، وهي نقاط استراتيجية بدا أنها تعرضت لهجمات متعمدة، يمثل دليلا على وجود تحرك منسق.

ووفقا لتحليل لمركز كارنيجي في موسكو، فإن تحول الاحتجاجات سريعا للتطرف لا يمكن إرجاعه فقط إلى تصاعد الغضب الشعبي في الشوارع.

وأضاف التحليل أنه رغم أن هناك الكثير من الأمور التي لا تزال غير واضحة بشأن أسبوع الاضطرابات، فإن "الشيء الأهم واضح: لقد انتهى عهد نزارباييف في كازاخستان"، في إشارة إلى رئيس البلاد السابق نورسلطان نزارباييف الذي حافظ على نفوذ واسع في البلاد حتى بعد تنحيه عام 2019.