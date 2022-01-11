إيرباص تتفوق على بوينج وتعتلي عرش تسليم الطائرات للعام الثالث على التوالي

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص اليوم الاثنين أنها تمكنت من تسليم أكثر من 600 طائرة تجارية خلال عام 2021 ، وهو عدد يفوق بقليل الرقم المستهدف.

وقالت الشركة إنه مع انتهاء شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي سلمت 611 طائرة لعملائها عن العام بأكمله.

وأوضحت الشركة أن العدد يمثل أكثر مما تم تحقيقه في عام 2020 بنسبة 8 % ، أي أنه من المتوقع أن تحتفظ إير باص بصدارتها لقائمة أكبر الشركات المصنعة للطائرات في العالم للعام الثالث على التوالي انتظارا لإعلان الأرقام النهائية لشركة بوينج الأمريكية المنافس التقليدي لها لاحقا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تقديرات مجموعة جيفريز للخدمات المالية بأن بوينج، التي من المقرر أن تعلن عن أرقامها غدا الثلاثاء ، سلمت عملائها 337 طائرة جديدة فقط في غضون عام 2021.

وفي الوقت الذي فازت فيه إيرباص بسباق التسليم، تستعد بوينج لاعتلاء عرش المبيعات، حيث بلغت مبيعات إيرباص الإجمالية خلال العام 771 طائرة ، وهو أقل من الرقم الذي حققته منافستها الأمريكية بوينج والذي بلغ 829 طائرة حتى نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2021.