انتشال جثتين من ضحايا غرق سيارة نقل في فرع رشيد بين المنوفية والجيزة

يتجمهر العشرات من أهالي مركز أشمون في محافظة المنوفية على الجانب الآخر من غرق سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد، في منطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وكانت في اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية.

وأعلنت قوات الأمن انتشال جثتين من أبناء محافظة المنوفية، وهما زينب عبد المؤمن 17 سنة، وسعيد سعد الطناني 13 سنة، وتم نقلهما إلى الوحدة الصحية بالقطا.

وتبذل قوات الإنقاذ النهري جهودها لاستخراج المواطنين حيث تم استخراخ ١٤ ناجيا حتي الان بحاله جيدة وجاري استكمال أعمال المسح.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، أنقذت ١٥ طفلا عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل ٢٣ منهم من أعلى معدية في نهر النيل بمنشأة القناطر.

وتجري قوات الإنقاذ النهري البحث عن ٦ مفقودين عقب انتشال جثتين لقيا مصرعهما غرقا فور سقوط السيارة.