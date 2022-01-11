إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب رام الله واعتقال منفذها

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أُصيب جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعملية دهس نفذت بالقرب من مستوطنة "حلميش"، شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم اعتقال شاب فلسطيني منفذ العملية بمركبته.

وأفادت الطواقم الطبية التابعة للاحتلال، بأن جنديا أصيب بجروح وصفت بـ"المتوسطة" في عملية دهس.

وأضافت أن مروحية تابعة لجيش الاحتلال وصلت إلى المكان لنقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، حسبما نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المنطقة التي وقعت فيها عملية الدهس، قرب مستوطنة "حلميش"، غرب مدينة رام الله، شهدت تحليق مروحي مكثف تابع لجيش الاحتلال.