الصدر: الحكومة العراقية القادمة هي حكومة قانون

أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية القادمة هي حكومة قانون ولامجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان.



وقال الصدر، في تغريدة له على في تويتر: "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم".



وأضاف: "لن نسمح لأحد كائنا من كان أن يهدد شركائنا أو يهدد السلم الأهلي وأن الحكومة القادمة حكومة قانون ولا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان ولا عودة للإقتتال الطائفي أو للعنف وأن القانون سيكون الحكم".



وكان التيار الصدري أكبر الفائزين في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي قد تقدم لرئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي بطلب مدعوم بقائمة أسماء للكتلة الأكثر عددا التي سيعهد إليها تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.