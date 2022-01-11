مقتل مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار جنوبي لوس أنجليس

قالت الشرطة في ولاية كاليفورينا الأمريكية اليوم الاثنين، إن رجلا لقي حتفه بالرصاص بعد إطلاقه النار على حشد في حفل في جنوب وسط لوس أنجليس ليلة الأحد/الاثنين، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، حسبما أفادت صحيفة لوس انجليس تايمز.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بإدارة شرطة لوس انجليس قولهم، إن المشتبه به، والذي تم وصفه بأنه في الثلاثينات من العمر، خرج من سيارته واقترب من مجموعة أشخاص في تقاطع شارعي 35 وهيل مساء الأحد بالتوقيت المحلي (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) قبل أن يطلق النار عليهم.

وقالت الشرطة إنه أثناء عودة الرجل راكضا إلى سيارته، بادره شخص بإطلاق النار عليه، وقالت السلطات إن الرجل اصطدم بؤخرة شاحنة على مسافة قصيرة من موقع الحادث.

ونقل رجال الإسعاف الرجل إلى مستشفى قريب حيث تم الإعلان عن وفاته. ولم يكشف مكتب الطبيب الشرعي بالمقاطعة عن اسم الرجل الذي لقي حتفه.