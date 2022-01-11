احتجاج فلسطيني على قرار هولندا وقف تمويل منظمة أهلية فلسطينية بتحريض إسرائيلي

قدمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رسالة احتجاج للحكومة الهولندية على قرارها وقف تمويل منظمة أهلية فلسطينية بتحريض إسرائيلي.

وجرى تسليم رسالة من المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى الحكومة الهولندية عبر ممثليتها في مدينة البيرة بالضفة الغربية، رفضا لقرارها بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني.

واعتبر تلك المنظمات خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام الممثلية الهولندية، أن القرار الهولندي يعبر عن "انحياز صريح" لإسرائيل، وطالبت بإلغائه.

وقال مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي، فؤاد أبو سيف، إن قرار الحكومة الهولندية "يتعارض مع كل القيم والمواثيق والدولية، فيما أن هولندا شرعت بتحقيق مكثف حول عمل الاتحاد منذ 18 شهرا، ولم تخرج بشيء"، مؤكدا أنها مؤسسة مستقلة.

وأضاف: "ينسجم هذا القرار المستغرب مع تصنيف إسرائيل لمؤسسات أهلية فلسطينية بالإرهابية، حيث توقعنا أن تنحاز للقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كون هولندا يلجأ إليها الفلسطينيون لمحاسبة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي".

وأعرب أبو سيف عن خشيته من أن يمتد القرار الهولندي ويتوسع لدول مانحة أخرى، معتبرا أن ذلك "سيساعد إسرائيل على التمادي في التحريض والهجوم على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استدعت أمس الاثنين، ممثل هولندا لدى دولة فلسطين، كيس فان بار، لإبلاغه رسالة احتجاجٍ رسمية على قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني.

وطالبت الوزارة الحكومة الهولندية بالتراجع الفوري عن هذا "الموقف المنحاز والظالم، وإلغاء قرار إنهاء التمويل، والذي يشكل سابقة خطيرة في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني".

وقالت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين، "آي بالستاين"، إن القرار الهولندي يمثل انحيازا صريحا لإسرائيل وتحريضا لها على المنظمات الأهلية الفلسطينية، لاسيما بعد تصنيف ست منظمات باعتبارها منظمات إرهابية ومن ضمنها اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني.

وأبرزت المنصة، في بيان صحفي، أن القرار الإسرائيلي ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية لم يستند إلى أي أدلة أو مسوغات قانونية وهو يشكل سابقةً خطيرةً في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني.

وحذرت من أن "انصياع هولندا للتحريض الإسرائيلي ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية ووقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي من شأنه أن يؤثر سلبا وبشكل مباشر على عشرات الآلاف من الأسر ذات الدخل القائم على الأنشطة الزراعية، وآلاف الدونمات الزراعية في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها" في الضفة الغربية.

ودعت منصة "آي بالستاين"، إلى تدخل فوري من المجتمع الدولي لوقف تصاعد انتهاكات وتحريض إسرائيل ضد المنظمات الأهلية العاملة في الأراضي الفلسطينية وضمان حرية العمل الأهلي نظرا لأهميته الملحة في دعم المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 19 أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية منظمات إرهابية بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها "إرهابية"، ومن بينها جمعية "اتحاد لجان العمل الزراعي" التي تأسست عام 1986، لمساعدة صغار المزارعين الفلسطينيين.

وكانت الحكومة الهولندية، تقدم دعما لـ"لجان العمل الزراعي" منذ عام 2010، بقيمة 10 ملايين دولار سنويا، وهو ما يوازي 45% من ميزانيتها.