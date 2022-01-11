فرمان براون بشأن قيد نجم الإسماعيلي في قائمة الفريق

قرر الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قيد الجناح الأيسر وجيه عبدالحكيم في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان وجيه عبدالحكيم يتواجد في قائمة الانتظار بعد فشل انتقاله إلى صفوف مصر المقاصة، في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الماضي.

وقرر خوان براون قيد وجيه عبدالحكيم في قائمة الفريق في يناير الجاري، بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب مع الفريق خلال التدريبات في الفترة الماضية.

العجز الذي يعاني منه الدراويش في مركز الجناح الأيسر، دفع أيضًا المدير الفني الأرجنتيني لقيد اللاعب، خاصة بعد رحيل شكري نجيب، الذي انتقل إلى صفوف فاركو، مقابل 5 ملايين جنيه.

يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة سموحة، المقرر لها بعد غد الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.