نجح جراحون أمريكيون للمرة الأولى في زرع قلب خنزير معدل وراثيا لإنسان بالغ.

وأعلنت كلية الطب بجامعة ميريلاند فى بيان يوم الاثنين، نجاح عملية الزرع لرجل /57 عاما/ يعاني من مرض قلبي عضال من مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند يوم الجمعة الماضية .

وقال البيان إن: "عملية زرع العضو أثبتت للمرة الأولى إمكانية عمل قلب حيوان معدل وراثيا مثل قلب الإنسان دون أن يرفضه الجسم بشكل فوري".

وأكد المستشفى الذي شهد العملية أن المريض، المقيم بولاية ميريلاند، في حالة جيدة بعد مرور ثلاثة أيام على العملية الجراحية، وأنه سيوضع تحت الملاحظة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتحديد ما إذا كانت عملية الزرع أنقذت حياته.