نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالي مدينة بنها

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قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بجولة تفقدية للاستجابة إلى الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن منظومة النظافة فى بعض الأماكن بمدينة بنها.



حيث تقدم المواطنين بشكوى لنائب المحافظ عبر تطبيق (الواتس آب)، بشأن وجود قمامة بمنطقة وسط البلد خلف صيدناوى ومنطقه عزبة السوق شارع التلاجة، وشارع كلية تجاره أمام أول سور الجامعة الجديدة ومناطق أخرى.



على الفور جرى الاستجابة، وإجراء جولة تفقدية لمعاينة الشكاوى على أرض الواقع، وذلك بحضور حمادة وهدان نائب رئيس المدينة وخالد مدير إدارة النظافة بمجلس المدينة.



وجهت ريان بسرعة نقل تجمع نقطة قمامة كفر سعد للعمل بأرض مرصفا (المقلب الجديد ) وذلك خلال يومين، كما تم رفع تراكمات منقطة صيدناوى وامتداد شارع كلية التجارة، موجهة بعمل محاضر بيئة لكل المحلات التى تقوم بإلقاء المخلفات فى نقطة صيدناوى مع استمرار حملات النظافة استجابة لشكاوى المواطنين.

جاء ذلك في إطار الاهتمام بالتواجد بصورة يومية بين المواطنين في الشارع لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها.