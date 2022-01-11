كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا جديدًا باتحاه البحر الشرقي

أعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية أطلقت في وقت سابق من اليوم ما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي بعد أقل من أسبوع على إطلاقها لما زعمت بأنه صاروخ أسرع من الصوت.

وذكرت الهيئة (في بيان نشرته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية في نشرتها الانجليزية) أنها رصدت ما يبدو أنه صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية من منطقة داخلية في الساعة 7:27 صباحا بالتوقيت المحلي دون سرد مزيد من التفاصيل.

وأفادت بأن السلطات الاستخبارية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقوم حاليا بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق، مؤكدة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب تحركات الشمال ذات الصلة بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وأنه يحافظ على الاستعدادات ضد احتمال عمليات إطلاق إضافية للشمال.

وقال مصدر مطلع إن عملية الإطلاق تمت من إقليم جاجانج بشمال البلاد والمتاخم للصين. فيما تشير التكهنات إلى أن إطلاق كوريا الشمالية اليوم جاء كاختبار إضافي لصاروخ بالستي تزعم بيونج يانج بأنه صاروخ تفوق سرعته الصوت باعتباره أطلق من إقليم جاجانج، نفس المنطقة التي أجري فيها الإطلاق السابق.

مع ذلك، رفض مسئولون عسكريون في سول ادعاء بيونج يانج بأنها أجرت "بنجاح" تجربة لإطلاق الصاروخ الأسرع من الصوت الأسبوع الماضي، قائلين إن الشمال لم يتوصل بعد إلى التقنيات اللازمة لمثل هذا الأمر، وتعد هي المرة الثانية التي تستعرض كوريا الشمالية فيها قوتها في هذا العام، بعد مرور 6 أيام فقط من إطلاقها ما اعتقد الجنوب بأنه صاروخ باليستي في يوم 5 من الشهر الجاري.