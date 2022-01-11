تقدم بوابة «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها، والتي تقام في العديد من الملاعب الإفريقية والأوروبية، لعل أبرزها مواجهة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.

كأس الأمم الإفريقية

الجزائر & سيراليون – الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 2 Max

نيجيريا & مصر – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 1 Max

السودان & غينيا بيساو – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 2 Max

الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون & برينتفورد – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 2 English

الدوري الإيطالي

كالياري & بولونيا – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports Fr 9 HD max

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الطائي & الهلال – الساعة 2:40 عصرًا بتوقيت القاهرة - SSC السعودية

الفيصلي & الأهلي – 5:05 مساء بتوقيت القاهرة - SSC السعودية