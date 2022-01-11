تقدم بوابة «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها، والتي تقام في العديد من الملاعب الإفريقية والأوروبية، لعل أبرزها مواجهة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.
كأس الأمم الإفريقية
الجزائر & سيراليون – الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 2 Max
نيجيريا & مصر – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 1 Max
السودان & غينيا بيساو – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 2 Max
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامبتون & برينتفورد – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 2 English
الدوري الإيطالي
كالياري & بولونيا – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports Fr 9 HD max
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الطائي & الهلال – الساعة 2:40 عصرًا بتوقيت القاهرة - SSC السعودية
الفيصلي & الأهلي – 5:05 مساء بتوقيت القاهرة - SSC السعودية