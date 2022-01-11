 مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 يناير 2022 10:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 10:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 10:10 ص

تقدم بوابة «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها، والتي تقام في العديد من الملاعب الإفريقية والأوروبية، لعل أبرزها مواجهة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.

كأس الأمم الإفريقية

الجزائر & سيراليون – الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 2 Max

نيجيريا & مصر – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 1 Max

السودان & غينيا بيساو – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 2 Max

الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون & برينتفورد – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 2 English

الدوري الإيطالي

كالياري & بولونيا – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports Fr 9 HD max

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الطائي & الهلال – الساعة 2:40 عصرًا بتوقيت القاهرة - SSC السعودية

الفيصلي & الأهلي – 5:05 مساء بتوقيت القاهرة - SSC السعودية


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك