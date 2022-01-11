تباين في الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

شهد عدد من الدول العربية، اليوم الإثنين، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2789 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة،خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و 825 ألفا و 70 حالة .

وأوضحت الوزارة في بيان، شفاء 2403 حالات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 419 ألفا و 99 حالة، فيما تم تسجيل 17 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12893 .

وأشار البيان إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4470883، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4067638.

أما في المغرب أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2622 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.004.706 حالات.

وأوضحت الوزارة في بيان ، شفاء 1346 ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 952 ألفا و 751 حالة ن بالإضافة لتسجيل 4 حالات وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 14.915.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 6653 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 780 ألفا و 833 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة.

وفي سوريا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ،ليبلغ عدد الإصابات المسجلة 50527 إصابة.

وأشارت الوزارة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء السورية، إلى شفاء 120 حالة ليرتفع عدد المتعافين إلى 33718 حالة ، بالإضافة لتسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات 2930 حالة.

وفي تونس أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 1129 شخصا ووفاة 4 آخرين بفيروس ( كورونا ) خلال ال24 ساعة الماضية .

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 665 شخصا ليبلغ إجمالي المتعافين، 699 ألفا و453 شخصا.