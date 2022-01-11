المحمدي يهاجم كيروش بعد التأخر أمام نيجيريا في الشوط الأول

هاجم أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر السابق، كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخبنا، بسبب التأخر في النتيجة أمام نيجيريا بهدف دون رد في الشوط الأول.
وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية: «شكلنا سئ للغاية في الشوط الأول والجميع تائه في الملعب».
وأضاف: «لماذا قام كيروش بتغيير مراكز اللاعبين مثل صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه ومرموش، هذا أضعف موقفنا في الشوط الأول».
وأكمل المحمدي: «هناك مساحة كبيرة بين الثلاثي الهجوم وخط الوسط، عكس منتخب نيجيريا الذي يتعامل بسهولة شديدة ويتقدم لمرمى الشناوي».
وواصل: «خروج أكرم أثر بشكل كبير على مستوانا، والونش وحمدي غير موجودين بالمرة، وتركوا المساحة لايناتشو يستلم الكرة بشكل سهل».
وأتم المحمدي: «لابد من نزول رمضان صبحي وعبدالله السعيد، في الشوط الثاني، وبالتأكيد كل لاعب يلعب في مركز مختلف مظلوم مع كيروش».