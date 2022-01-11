المحمدي يهاجم كيروش بعد التأخر أمام نيجيريا في الشوط الأول

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هاجم أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر السابق، كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخبنا، بسبب التأخر في النتيجة أمام نيجيريا بهدف دون رد في الشوط الأول.

وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية: «شكلنا سئ للغاية في الشوط الأول والجميع تائه في الملعب».

وأضاف: «لماذا قام كيروش بتغيير مراكز اللاعبين مثل صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه ومرموش، هذا أضعف موقفنا في الشوط الأول».

وأكمل المحمدي: «هناك مساحة كبيرة بين الثلاثي الهجوم وخط الوسط، عكس منتخب نيجيريا الذي يتعامل بسهولة شديدة ويتقدم لمرمى الشناوي».

وواصل: «خروج أكرم أثر بشكل كبير على مستوانا، والونش وحمدي غير موجودين بالمرة، وتركوا المساحة لايناتشو يستلم الكرة بشكل سهل».

وأتم المحمدي: «لابد من نزول رمضان صبحي وعبدالله السعيد، في الشوط الثاني، وبالتأكيد كل لاعب يلعب في مركز مختلف مظلوم مع كيروش».