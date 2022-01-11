 الفاو: فنلندا تدعم قدرات البلدان الأفريقية لإدارة الموارد والبيانات الحرجية بنحو 2.3 مليون دولار - بوابة الشروق
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الفاو: فنلندا تدعم قدرات البلدان الأفريقية لإدارة الموارد والبيانات الحرجية بنحو 2.3 مليون دولار


نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 11:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 11:53 ص

أبرمت اليوم الاثنين، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وفنلندا اتفاقًا لتعزيز قدرات البلدان في مجال إدارة الموارد والبيانات الحرجية، خاصة في أفريقيا. وسيجري تنفيذ هذا المشروع المتعدد الجهات المانحة، والذي تبلغ قيمته 7 ملايين دولار بالاشتراك مع تقييم الموارد الحرجية في العالم الذي تجريه المنظمة وفرق عمل رصد الغابات على المستوى الوطني، خلال 4 سنوات وبمساهمة أولية قدرها 2.3 مليون دولار من فنلندا.
وحسب تقرير المنظمة بهذا الاتفاق، وسوف تتعاون الفاو مع فنلندا من خلال هذه الشراكة الجديدة لمساعدة البلدان على إنتاج معلومات أفضل ونشرها والمساهمة بالتالي في تحسين عملية صنع القرارات على مستويات مختلفة.
وقالت ماريا هلينا، نائب المدير العام للمنظمة: "سوف يساهم هذا التعاون الهام مع فنلندا في النهوض بقدرات الرصد الحرجي المبتكر والدقيق. وسوف يركز هذا المشروع على تمكين النساء في أفريقيا، وهو سيوفر ما لدينا من خبرات وأدوات حيثما تمسّ الحاجة إليها."
وصرح فيل سكيناري، وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية في فنلندا "تتمتع فنلندا بتقاليد وخبرات ترقى إلى أكثر من مائة عام في مجالي تقييم الموارد الحرجية ورصدها. ويسرنا للغاية أن نتعاون مع المنظمة وأن نضع درايتنا كبلد من بلدان الشمال في التصرّف. فهذه فرصة مميزة للمساهمة في وقف خسارة الغابات وتدهور الأراضي وعكس مسارهما بحلول سنة 2030".

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