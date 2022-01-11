انتشال سيارة ربع نقل سقطت من أعلى معدية بين المنوفية والجيزة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال سيارة ربع نقل سقطت في فرع رشيد من أعلى معدية بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وكانت في اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية.

وكانت تقل السيارة عمالة من قرية بالمنوفية للعمل في محافظة الجيزة، حيث كانت تمر السيارة أعلى معدية من قرية القطا، وأعلنت قوات الأمن انتشال جثتين من أبناء محافظة المنوفية، وهما زينب عبد المؤمن 17 سنة، وسعيد سعد الطناني 13 سنة وتم نقلهم إلى الوحدة الصحية بالقطا.

وتبذل قوات الانقاذ النهري جهودها لاستخراج المواطنين، حيث تم استخراخ ١٤ ناجيا حتى الآن بحالة جيدة وجاري استكمال أعمال المسح.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، أنقذت ١٥ طفلا عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل ٢٣ منهم من أعلى معدية في نهر النيل بمنشأة القناطر.