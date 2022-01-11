الصحة العالمية: نصف سكان أوروبا سيصابون بمتحور أوميكرون خلال 8 أسابيع

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيصيب نصف سكان أوروبا خلال 6 إلى 8 أسابيع.

وقال هانس كلوج مدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن القارة شهدت أكثر من 7 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الأول من العام الحالي 2022، مشيراً إلى أن معدلات انتشار متحور "أوميكرون" أعلى من معدلات متحور "دلتا"، مشدداً على أن فيروس كورونا "ليس مرضاً متوطناً بعد"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشار كلوج إلى أن معهد القياسات الصحية والتقييم، يتوقع إصابة 50% من سكان إقليم أوروبا بمتحور "أوميكرون" خلال الـ6 إلى الـ8 أسابيع المقبلة.

وتابع أن البيانات الحديثة تؤكد أن "أوميكرون" شديد العدوى، وأنه نظراً لانتقاله السريع وغير المسبوق فإن المستشفيات في أوروبا تشهد صعوداً في عدد الحالات التي تحتاج الدخول إلى المستشفيات، لكنه أكد أن المنظمة بحاجة لأبحاث إضافية للتوصل لفهم أفضل لاحتمالات هروب "أوميكرون" من اللقاحات، متوقعاً بيانات إضافية من أبحاث جارية خلال أسابيع.