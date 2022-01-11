أيسلندا تمدد قيود كورونا لثلاثة أسابيع إضافية

مددت أيسلندا العمل بالقيود المفروضة لمنع انتشار كوفيد-19 لثلاثة أسابيع إضافية بسبب الارتفاع المتواصل فى أعداد الاصابات، وفقا لما أعلنه وزير الصحة الأيسلندي ويلوم ثور ثورسون اليوم الثلاثاء.



وقال ثورسون إن مجلس الوزراء قرر تمديد الإجراءات التي دخلت قبل وقت قصير من أعياد الكريسماس، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل بالقيود يوم غد الأربعاء.



وقلصت الاجراءات أعداد الأشخاص في التجمعات في مكان واحد إلى 20 بدلا من 50 سواء كانوا في مكان مغلق أو مكان مفتوح.



وسيسمح بحضور ما يصل إلى 200 شخص في المناسبات الكبيرة، ولكن سيلزم الحضور باستخدام الكمامات وإجراء فحص سريع للكشف عن كوفيد-19 بشكل مسبق من مركز فحوصات معتمد.



ويجب أن تغلق المطاعم والحانات أبوابها عند الساعة العاشرة مساء في حين أنه سيسمح لصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة بالعمل بنصف طاقتها الاستيعابية.



وينهي هذا الإعلان التكهنات بشأن إمكانية فرض قيود أكثر صرامة على الجزيرة في مواجهة المتحور أوميكرون الأكثر قابلية لنقل العدوى، جنبا إلى جنبا مع المتحور دلتا واسع الانتشار.



وأبلغت كاترين ياكوبسدوتير، رئيس وزراء أيسلندا، الصحفيين أنه من المتوقع أن يستمر مسار الجائحة سديدا خلال شهري يناير وفبراير.