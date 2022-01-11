المجر تحدد الثالث من أبريل موعدا للانتخابات البرلمانية

حدد الرئيس المجري يانوس أدير الثالث من أبريل المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية، حسبما أعلنت مستشارية الرئاسة، اليوم الثلاثاء.



وخلال الانتخابات المرتقبة، يواجه رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي حكم البلاد منذ عام 2010 بصورة متصلة، ائتلافا من المعارضة عازم على تشكيل جبهة متحدة ضد حكمه.



وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الائتلاف الواسع الذي يضم أحزابا يسارية وليبرالية ويمينية وحزب الخضر يتنافس بقوة مع حزب فيديس بقيادة أوربان.



يذكر أن مرشح المعارضة، وهو المنافس الرئيسي لأوربان هو مرشح محافظ يدعى بيتر ماركي زاي.



ويتهم المنتقدون أوربان بزعزعة سيادة القانون وتقويض الديمقراطية.