 الجزائر تتابع عن «كثب» التطورات في مالي وتدعو إلى ضبط النفس - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 يناير 2022 2:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

الجزائر تتابع عن «كثب» التطورات في مالي وتدعو إلى ضبط النفس

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 1:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 1:39 ص

أكدت الجزائر متابعتها عن "كثب" التطورات الأخيرة للأزمة السياسية والأمنية في مالي، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم /الإثنين/ أن الجزائر تحذر من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية التي قد تنجم عن أي عملية انتقالية طويلة الأمد.
وبحسب البيان، دعت الجزائر إلى تلبية الشروط اللازمة لتعزيز الانتقال السلس نحو الاستقرار الدائم، وإعادة النظام الدستوري في البلاد.
وأعربت الجزائر عن استعدادها الكامل لدعم ومرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشكل فعال بغية التوصل نحو رؤية موحدة للمستقبل المشترك لجميع الشعوب الأفريقية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك