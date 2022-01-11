ضحايا انفجار الغاز الضخم في باريس يحصلون على تعويض

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من المقرر أن يحصل ضحايا انفجار الغاز الضخم الذي وقع في وسط باريس وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات قبل 3 أعوام، على تعويض.

وتوصلت مدينة باريس إلى اتفاق مع ممثلي الضحايا لدفع ما إجمالية 20 مليون يورو (7ر22 مليون دولا). ومع ذلك، فقد شددت المدينة على أن العرض لا يمثل اعترافا بالذنب.

ولا يزال التحقيق جاريا فى فرنسا للعثور عن المتسبب فى الحادث، والذي يرجع السبب فيه لتسريب في الغاز.

ووقع الانفجار صباح يوم 12 يناير 2019 في مبنى ريو دي تريفيس الذى يبعد حوال كيلومتر واحد من دار أوبرا باربي.

وكان من بين قتلى الحادث 2 من رجال الإطفاء وسائح إسباني.

وأُصيب في الحادث عشرات الأشخاص وفقد المئات منازلهم.

ووفقا لموقع فرانس إنفو، فإن قيمة الأضرار التى تم تقديرها تزيد بمقدار عشرة أمثال التعويض الذي صدرت الوعود للضحايا أو ذويهم الآن بالحصول عليه.