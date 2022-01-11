النيابة العامة تحقق في غرق سيارة نقل بمنشأة القناطر

بدأت النيابة العامة التحقيق في غرق سيارة نقل بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وأوضحت النيابة العامة -في بيان- أنها تلقت مساء أمس الاثنين إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها، فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة)، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة، فسقطت بالمياه.

وأضافت النيابة العامة أن الحادث أسفر عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين ما زال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر شخصًا أحياء.

وأشارت النيابة إلى إلقاء القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه.

وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.