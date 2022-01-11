الخارجية الأمريكية: روسيا لم تؤكد استعدادها لسحب قواتها من حدود أوكرانيا

قالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكية ورئيسة الوفد الأمريكي في المناقشات "الأمريكية الروسية"، إنها لم تستطع تحديد ما إذا كانت روسيا مستعدة لتهدئة التوترات بالقرب من حدود أوكرانيا.

وذكرت الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي، عبر الهاتف، لشيرمان، عقب لقائها نظيرها الروسي في جنيف.

ولدى سؤالها عما إذا كان الوفد الأمريكي قد رأى مؤشرات على استعداد روسيا لتهدئة الموقف على الحدود الأوكرانية، قالت الدبلوماسية الأمريكية: "لا أعتقد أننا نعرف الإجابة على ذلك".

وشددت شيرمان، على أن واشنطن تتفهم خفض التصعيد بانسحاب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية إلى قواعدها الدائمة، لافتا إلى أن ثمة خيار آخر مطروح وهو أن تشرح موسكو طبيعة وأهداف التدريبات واسعة النطاق، بذريعة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

كما شددت على أن التقدم الحقيقي في المفاوضات مع الروس لا يمكن تحقيقه إلا "في جو من التهدئة وليس التصعيد".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت رئيسة الوفد الأمريكي إلى أن اجتماع أمس مع الروس لم يكن تفاوضًا، بل مناقشة للحصول على فهم أفضل "لبعضهم البعض وأولويات ومخاوف بعضهم البعض".