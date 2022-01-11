وزارة العدل الأمريكية تشكل وحدة لمكافحة الإرهاب المحلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة العدل الأمريكية تشكيل وحدة لمكافحة الإرهاب المحلي.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أكد ماثيو أولسن، المدعي العام المساعد لقسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية، تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب المحلي.

وقال: "إننا نواجه تهديدًا متزايدًا من المتطرفين العنيفين المحليين، أي الأفراد في الولايات المتحدة الذين يسعون إلى ارتكاب أعمال إجرامية عنيفة لتعزيز أهداف اجتماعية أو سياسية محلية".

تصريحات ماثيو أولسن، جاءت خلال كلمته في جلسة استماع أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

وقال أولسن، إن "الوحدة الجديدة ستتمركز في قسم الأمن القومي وستعمل على ضمان التعامل مع هذه القضايا بشكل صحيح وتنسيقها بشكل فعال، في جميع أنحاء الوزارة وفي جميع أنحاء البلاد".