حققت الفنانة التونسية عايشة عثمان، نجاحا كبيرا في مسلسل "المماليك"، ولاقى دورها الذي تقدمه إشادات واسعة منذ بدء عرض المسلسل على شاشة قناة "النهار".

وتقدم عايشة في أحداث المسلسل، شخصية تحمل اسم "عائشة"، وتعمل سكرتيرة لرجل أعمال شهير يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد، ثم تتزوجه بعد إلحاح شديد منه.

وحصد أحد مشاهد عايشة مع بيومي فؤاد ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد مرور يومين فقط على عرض الحلقة، وأشاد الكثيرون بأداء عايشة، خاصة في هذا المشهد الذي اكتشف خلاله بيومي فؤاد خيانتها، وقام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، وجاءت مشاركتها في "المماليك" بعد ظهورها الأول على شاشة الدراما كضيفة شرف في رمضان الماضي بمسلسل "فارس بلا زواج".

وبالتزامن مع عرض المسلسل، أعلنت عايشة عن استعدادها لطرح أغنيتين جديدتين خلال هذا الشهر.

وعن دورها في "المماليك"، تقول عايشة عثمان: "سعيدة بردود الفعل التي تلقيتها حتى الآن على دوري في مسلسل (المماليك)، ولم أتوقع أن تحقق الشخصية هذا النجاح وتلقى قبول الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى للمسلسل".

وتضيف: "اجتهدت كثيرا في هذا العمل واشتغلت على الشخصية والأداء وكل التفاصيل لفترة طويلة من التجهيزات، وسعيدة بالمشاركة مع كوكبة من النجوم المميزين"، وأكدت أنها تستعد للمشاركة في أعمال درامية رمضانية ستعلن عنها خلال المرحلة المقبلة.

مسلسل "المماليك" يعرض يوميا على شاشة قناة "النهار" في تمام السابعة مساء، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم رانيا يوسف وبيومي فؤاد وفيدرا ومحمد سليمان وعايشة عثمان، وغيرهم.