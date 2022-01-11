الصين تعرب عن استعدادها لمساعدة كازاخستان في حدود قدراتها

أعربت الصين، اليوم /الثلاثاء/ عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى كازاخستان في حدود قدراتها.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "الصين وكازاخستان جارتان صديقتان وشريكتان استراتيجيتان دائمتان، وتحافظ الصين على تعاون وثيق مع كازاخستان وستقدم المساعدة وفقا لرغبات الجانب الكازاخي وفي حدود قدراتها".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الصين تتخذ نهجا بناء تجاه إجراءات سلطات كازاخستان؛ للمساعدة في استعادة الهدوء والتنمية الاقتصادية وتحسين حياة سكان البلاد.

في الوقت نفسه، لم تجب وزارة الخارجية بشكل مباشر على سؤال الصحفيين حول نوع المساعدة التي تستعد الصين لتقديمها إلى كازاخستان وما إذا كانت مستعدة لإرسال قوات حفظ السلام إلى هناك، إذا لزم الأمر.