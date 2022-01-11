صحيفة البلاد: العلاقات السعودية الصينية تسير بوتيرة متطورة نحو مزيد من التعاون

تناولت صحيفة (البلاد) السعودية، اليوم الثلاثاء، العلاقات السعودية الصينية الممتدة على مدى عقود طويلة الوثيقة والمتميزة على جميع الأصعدة، وتسير بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو المزيد من التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين، والشراكة الاستراتيجية التي تسهم في تعظيم مصالحهما، والحرص على التنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا ذات الصلة بالاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقالت الصحيفة في افتتاحياتها تحت عنوان "تعاون استراتيجي"، إن العلاقات السعودية الصينية تميزت بالمتانة ونمو المصالح المتبادلة، مرتكزة على النتائج الكبيرة للزيارات واللقاءات المتبادلة لقيادات البلدين، في تعميق التعاون والشراكة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم في الاستثمار الصناعي والتقني وعلوم الفضاء، والاتصالات والبتروكيماويات وغير ذلك من برامج ونمو التجارة البينية، وحرص صيني على الاستثمار في مشروعات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتعاون المشترك في الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ولهذا يمتلك البلدان رصيدا كبيرا من العمل والمصالح المشتركة.

وأوضحت أن ذلك يتضح بزيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الرسمية ومباحثاته مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، في مدينة ووشي جنوب الصين لتعزيز علاقات الصداقة المتينة في جميع مجالات التعاون، وبحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.