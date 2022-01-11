وزيرة البيئة: شرم الشيخ ستكون مدينة خضراء قبل انعقاد قمة المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ منتدى شباب العالم يرفع درجة الوعي بالتغيرات المناخية، مؤكدة أن المدينة ستكون خضراء قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop 27" هذا العام.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر المناخ المقبل الذي تستضيفه مصر هذا العام سيتضمن توضيح الإجراءات التي يجب على المواطن الالتزام بها في إطار حماية البيئة.

وأشارت إلى ضرورة أن يتحلى الإنسان بسلوك صديق للبيئة، وذلك من خلال إتباع الممارسات الصحية السليمة.

وأكّدت أن مصر تعمل دوليًّا على التحضير للمؤتمر، حيث تم اعتماد الهيكل التنظيمي للتجهيز للفعاليات، موضحة أن اللجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أن مصر قدّمت 30 مشروعًا قوميًّا في قمة المناخ الماضية، وتجهز المزيد من المبادرات لإطلاقها في المرحلة المقبلة، إلى جانب الاهتمام بالأبحاث والابتكارات العلمية التي يُقدمها الشباب.

وشدّدت على أهمية التواصل مع الوزارات المعنية بملف التغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات وإطلاق مبادرات لصالح حماية البيئة.