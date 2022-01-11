ميدو ساخرًا: «كيروش لو نيجيري مش هيعمل كدة مع منتخب مصر»

هاجم أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومصر السابق، كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد هزيمة الفراعنة من نيجيريا بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «كيروش أربك محمد صلاح ضد نيجيريا ، بعدما وظفه في عمق الملعب، ما جعل صلاح يفقد العديد من الكرات ويواجه ضغطا كبيرا من لاعبي منتخب نيجيريا».

وأضاف: «كيروش لو نيجيري الجنسية مش هيعمل كده مع منتخب مصر، ظلم جميع اللاعبين بالتوظيف الخاطئ، وظلم محمد عبدالمنعم اللاعب الصغير الذي دفع به ضد أفضل لاعبي نيجيريا سيمون».

وتابع: «أين الجهاز المعاون لمنتخب مصر؟.. أين ضياء السيد صاحب التاريخ الكبير وكذلك وائل جمعة مدير المنتخب؟.. لماذا لا ينصحون كيروش؟ كيف يتم البدء بتريزيجيه؟ لماذا لا يتم توجيه النصائح للمدرب؟».

واختتم حديثه: «محمد شريف دفع كيروش به في آخر دقيقتين.. ماذا تتوقع أن يفعل لك؟ كيروش أربك جميع لاعبي منتخب مصر».