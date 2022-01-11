قيادي بفتح يؤكد أن الوجود الفلسطيني في لبنان سيبقى عنصر استقرار

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، لرئيس لبنان ميشال عون، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، أنه يحمل رسالة إلى الرئيس عون والشعب اللبناني، تؤكد أن الوجود الفلسطيني في لبنان كان وسيبقى عنصر استقرار.



وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، فقد استقبل عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرجوب، والذي أعرب عن امتنان الشعب الفلسطيني لحسن الضيافة التي يلقاها في لبنان.



وأطلع الرجوب الرئيس اللبناني على تطورات الأوضاع في فلسطين، وسعي القيادة إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية في مختلف أبعادها السياسية والاجتماعية والجغرافية.



وأكد الرجوب أن القيادة الفلسطينية تعمل على ثلاثة مسارات مختلفة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، هي مسار المنظمات الدولية والأمم المتحدة، ومسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومسار تطوير المقاومة الشعبية.



ومن جهته أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لسعي القيادة الفلسطينية إلى تعزيز وحدة الصف بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.



وأكّد عون وقوف لبنان الدائم إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأبرزها حق العودة لفلسطينيي الشتات، وحقه بقيام دولته المستقلة.



ولفت إلى أنه حمل على الدوام القضية الفلسطينية في المواقف التي اتخذها في المحافل الدولية والإقليمية، وهو كان وسيظل مؤمنا بعدالة هذه القضية ووجوب عيش الشعب الفلسطيني بسلام في دولته المستقلة.



ورافق الفريق الرجوب في زيارته عضوي اللجنة روحي فتوح وأحمد حلس، وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وسفير دولة فلسطين في سوريا سمير الرفاعي، والدكتور فتحي أبو العردات.