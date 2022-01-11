محافظ دمياط تزور قرى كفر سعد لتفقد مشروعات حياة كريمة

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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من قرى مركز كفر سعد، لمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تشهدها 28 قرية بالمركز.

وبدأت الجولة ببحث مقترحات إنشاء موقف لسيارات الأجرة بقرية كفر شحاتة.

وشددت عوض، على سرعة إعداد الدراسة المطلوبة، وعرض قطع الأراضي المقترحة، مع تقديم حصر بعدد سيارات الأجرة وخطوط السير الخاصة بهم، لإنشاء موقف متكامل يستوعب السيارات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإضافة مساحة لتوسيع الملعب الخاص بمركز شباب القرية.

وزارت قرية السوالم، بحثت خلالها مقترحات إنشاء سوق، وموقف حضاري، وفقاً للمعايير والاشتراطات الخاصة بذلك، كما وجهت بالسير في الإجراءات المطلوبة للتنفيذ.

واختتمت الجولة، بزيارة قرية كفر المنازلة، وقامت بمعاينة قطعتي أرض، لإنشاء موقف لسيارات الأجرة وسوق بالقرية، مؤكدة حرص المحافظة على تنفيذ مخطط التطوير بشكل كامل.

وشددت محافظ دمياط على جميع الجهات المعنية بضرورة تكاتف الجهود والإسراع في الخطوات التنفيذية للأعمال الجارية بجميع القرى، لتنفيذ محاور هذا المشروع القومي العملاق لتغطية القرى بكل الخدمات وتطوير الريف المصري.