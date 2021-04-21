الجيش الألماني ينفي وجود خطر للاشتعال الذاتي في صواريخ مدفعية خفيفة

نفى مكتب المشتريات التابع للجيش الألماني صحة اتهامات بوجود خطر للاشتعال الذاتي في صواريخ مدفعية خفيفة طراز إل إيه آر 110 مليمتر.

كانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت في الأسبوع الماضي أن الذخيرة تفرز مادة نيتروجليسرين شديدة الانفجار وتشكل عندئذ مشكلة أمان كبيرة.

وقال المكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات واستخدامات الجيش الألماني إن حدوث اشتعال ذاتي في غير حالات المؤثرات الخارجية مثل الصدمات أو الاهتزازات مستبعد للسنوات المقبلةوذلك بفضل وجود حماية كيماوية كافية تتمثل في مثبت تحتويها الذخيرة.

وأضاف المكتب أن مخزون هذه الصواريخ تم حظره بسبب ارتشاح مادة زيتية على سطح عازل محرك الصواريخ أثناء المناولة والنقل، وقال إن الارتشاحات التي تحوي مادة النيتروجليسرين هي ظاهرة طويلة الأمد " ولا يمكن تجنبها بسبب عمليات فيزيائية وكيماوية" ولفت إلى أن الصواريخ تخضع لفحوص منتظمة لهذا السبب.

كانت شبيجل ذكرت أن مستودعات الذخيرة المعنية تم إغلاقها ورد المكتب قائلا إن الأخبار التي تحدثت عن عمليات إغلاق لمستودعات الذخيرة " لا تتوافق مع الحقائق".

وعن التخلص من هذا المخزون، قال المكتب إنه يجب أن يتم ذلك عن طريق شركة تجارية نظرا لحجم الذخيرة وأنه طرح مناقصة على مستوى أوروبا لهذا الغرض في كانون الأول/ديسمبر الماضي.