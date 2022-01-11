مباحثات هاتفية بين الهند وأمريكا حول أهداف العمل المناخي والتمويل

أجرى المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري مباحثات، عبر الهاتف، مع وزير البيئة الهندي بهوبندر ياداف بشأن الأهداف المناخية للهند، والتي تم الإعلان عنها في قمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو "كوب 26"، بحسب ما ذكرته نيودلهي في بيان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن المسؤولين ناقشا التقدم الذي أحرز في إطار الحوار الثنائي حول العمل المناخي وحشد التمويل.

ولم تعلن الهند بعد الإجراءات التي تعتزم اتخاذها في إطار مساهمات يتم تحديدها على المستوى الوطني، في أعقاب قمة جلاسكو المناخية.

وتسعى الهند، وهي ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، إلى الحصول على أموال وتكنولوجيا من الدول المتقدمة.