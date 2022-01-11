وزير الخارجية الموريتاني يناقش مع الممثل الأممي لغرب أفريقيا التطورات في مالي

ناقش وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط، مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في منطقة غرب أفريقيا والساحل محمد صالح النظيف، القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الأخيرة في مالي.

وذكرت الخارجية الموريتانية أن اللقاء يأتي بعد التطورات المتسارعة في أعقاب رفض المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا مقترح المجلس العسكري الانتقالي المالي بتمديد الفترة الانتقالية لعامين.

وتلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في وقت سابق اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الغاني الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) نانا آكوفو آدو، حيث اطّلع الرئيس الموريتاني على القرارات التي اتخذتها المجموعة -خلال قمتها الاستثنائية التي عقدت أمس الأحد بالعاصمة الغانية آكرا- بخصوص الوضع الحالي في جمهورية مالي الشقيقة، واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور بهذا الشأن.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني أكد حرص موريتانيا على أن يتجاوز الأشقاء في مالي الصعوبات الحالية، بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار بلدهم.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد فرضت عقوبات على السلطة الانتقالية في مالي، ورد حكام باماكو بالإغلاق الرسمي للحدود البرية والجوية لبلادهم مع بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، واعتبروا ذلك معاملة بالمثل.