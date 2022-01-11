وزيرة البيئة: نحتاج حملة وطنية تشرح للمواطنين معنى تغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ المواطن في مصر والعالم يدفع ثمن الانبعاثات الحرارية، متمنية أن تساهم مصر في رفع الوعي لدى المواطن للقيام بممارسات صحيحة تحافظ على المناخ.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، الثلاثاء: "لو أصبح هناك مدونة سلوك لتغير المناخ سيختلف الوضع في التعامل مع الكوكب بأسلوب صحيح".

ولفتت إلى أن مصر لديها شق دولي للتحضير للمؤتمر، والشق الأخر يتمثل في خطتها الموضوعة لمجابهة أزمة تغير المناخ.

وأوضحت أنّ مصر وضعت استراتيجية حتى عام 2050 بشكل متكامل وشامل، لافتة إلى الحاجة لحملة وطنية تشرح للمواطنين معنى تغير المناخ.

وأكدت أن شرم الشيخ ستكون مدينة خضراء قبل استضافة مؤتمر قمة المناخ المقبل؛ بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأفادت بأنّ مصر بدأت العمل في ملف السياحة البيئية منذ عام ونصف، بالتنسيق مع وزارة السياحة، مشيرة إلى أن مصر لديها نظام إنذار مبكر بشأن السيول والأمطار.

وأعربت عن أملها في أن يكون لدى مصر إجراءات حماية أكبر، مؤكدة أن وزارة الري رصدت 7 مليارات جنيه لحماية الشواطئ.

ولفتت إلى أن مصر أعدّت خريطة تفاعلية لكشف المحمية أو الوادي الآمن أو الخطر حتى عام 2100، وهي أمور تطمئن الناس لأن مجهودات الدولة بخصوص اكتشاف الأمطار يحتاج لتضافر جهود الجميع، والخسائر تكون مزدوجة بسبب التغيرات المناخية التي تؤدي لإهدار الموارد الطبيعية.

وأكدت التنسيق مع وزارة التخطيط لتنفيذ حزمة من المشروعات الخضراء صديقة البيئة، موضحة أنه من المهم اتخاذ منتدى شباب العالم لإرسال رسالة للعالم باحتضان الإنسانية والأمل والسلام، موضحة أن مصر كان لديها مدفنين صحيين للمخلفات (في الحمام والعبور)، ذاكرة أن مصر رصدت 10 مليارات جنيه لتحديث منظومة المخلفات والمدافن في مصر.