كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا سرعته 10 أضعاف سرعة الصوت

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا اليوم الثلاثاء، وأنه حلق بسرعة قصوى بلغت عشرة أضعاف سرعة الصوت.

ولفت الجيش إلى وجود "تحسن" مقارنة بما زُعم أنه تجربة صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت قبل ستة أيام.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة القول إن الجارة الشمالية أطلقت الصاروخ من إقليم جاكانج الشمالي باتجاه البحر الشرقي، وطار لأكثر من 700 كيلومتر على ارتفاع أقصى 60 كيلومترا وبسرعة قصوى عشرة أضعاف سرعة الصوت.

وحذرت من أن استمرار إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما حث الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية على الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ.

وقال "عمليات الإطلاق تشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في العالم، ولا تساعد في الحد من التوترات العسكرية".

وكانت كوريا الجنوبية واليابان أكدتا في وقت سابق أن كوريا الشمالية نفذت اليوم تجربة صاروخية جديدة، وأنها أطلقت مقذوفا آخر باتجاه البحر.

وأعلنت بيونج يانج يوم الأربعاء الماضي، أنها تمكنت بنجاح من إجراء تجربتها الثانية في غضون أربعة أشهر لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت.

وجاء إطلاق اليوم بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين لمناقشة التجربة الكورية الشمالية الأخيرة، حيث قالت دول غربية أعضاء بالمجلس إنها تمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي في منطقة شرق آسيا.

يشار إلى أن كوريا الشمالية عملت لسنوات على إنتاج صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. ورد العالم عليها بفرض عقوبات لم تفلح بشكل كبير في ردع طموحات زعيمها كيم جونج أون.