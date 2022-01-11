النمسا تسجل 10 آلاف و804 إصابات جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

سجلت النمسا 10 آلاف و804 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 7 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و350 ألفا و225 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و855 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم أنه تم إعطاء 16 مليونا و752 ألفا و980 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.