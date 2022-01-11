توجه ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على قيادته بقضية تغير المناخ والتزامه برعاية الحكومة المصرية لاستضافة قمة المناخ المقبلة، معربًا عن سعادته باستعداد مصر لإشراك الشباب حول أنحاء العالم في تلك القضية المحورية.

وأضاف خلال جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغير المناخي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، أن «الشباب هم الذين يطلبون من البالغين التصرف مثل البالغين وإنجاز المهمة»، مشددًا على أن «مشاركة الشباب أمر بالغ الأهمية».

وأعرب عن احترامه لوزير الخارجية سامح شكري الذي يعتبره صديقا حميما منذ عدة سنوات، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد؛ بسبب الشراكة الوثيقة في «جلاسكو»، قائلًا إن العالم مطالب بالاضطلاع بدور قيادي عظيم نحو شرم الشيخ.

وتابع: «أتفهم جيدا أن جيل الشباب يشعرون بالإحباط، وتفهموا أنني ونسبة كبيرة من جيلي يشاركونكم هذا الشعور، لدينا حوالي 8 سنوات مقبلة لاتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها من أجل تجنب أسوأ عواقب لأزمة المناخ لأنه لا أحد بمنأى عن الأمر في كل دول العالم».

وأردف: «كل الناس يشعرون بعواقب أزمة المناخ هناك حرائق غير مسبوقة وارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة، أتفهم إحباطكم، والمسؤولون في جلاسكو يحاولون الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة».

وذكر أن «التحدي الأكبر مرتبط بجعل الأنظمة الحكومية تشارك في الأمر للتحرك بسرعة كافية»، متابعًا: «أتمنى نعتمد عليكم لممارسة الضغط اللازم، والأمر المهم للاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة، لأن بناء أنظمة طاقة جديدة توفر العديد من فرص العمل».

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.