بيونتك تتوقع انخفاض إيرادات لقاح كورونا خلال العام الحالي

قالت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك إنها تتوقع تراجع إيراداتها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تنتجه بالاشتراك مع شركة فايزر الأمريكية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.



وتتوقع الشركة وصول مبيعات اللقاح خلال العام الحالي إلى ما يتراوح بين 13 مليار يورو و17 مليار يورو (14.7 و19.3 مليار دولار)، في حين قالت إن إجمالي مبيعاتها خلال العام الماضي تتراوح بين 16 و17 مليار يورو.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فايزر كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها تتوقع مبيعات من لقاح فيروس كورونا خلال العام الحالي بقيمة 31 مليار يورو على أساس عقود بيع 1.9 مليار جرعة تم توقيعها حتى منتصف نوفمبر الماضي. وتتقاسم الشركتان الألمانية والأمريكية عائدات بيع اللقاح.



يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه انتشار السلالة المتحورة الجديدة الجديدة الأسرع انتشارا أوميكرون إلى تكثيف عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في أوروبا والولايات المتحدة، في حين لم يتضح حتى الآن الدول التي يمكن أن تطلق جولة جديدة من التطعيم خلال العام الحالي.



وكانت شركة موديرنا المنافسة قد أعلنت أمس توقيع عقود لبيع كميات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال العام الحالي بقيمة إجمالية 18.5 مليار دولار مع إمكانية توريد كميات إضافية بقيمة 3.5 مليار دولار.