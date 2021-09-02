الفاو: 30 ألف مستفيد من مبادرة أوبن فوريس منذ 2009

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إن عدد المستفيدين من مبادرة "أوبن فوريس"، التي أُطلقت عام 2009، بهدف رصد الغابات على المستوى الوطني، بلغ 30 ألف مستخدم في 180 بلدًا وهي تساعد أصحاب المصلحة في الحصول على معلومات مفصلة عن الموارد الحرجية والطبيعية بمزيد من الكفاءة.

وأضافت المنظمة، أمس الاثنين، بمناسبة طتوقيع اتفاقا مع فنلندا لتعزيز قدرات البلدان في مجال إدارة الموارد والبيانات الحرجية، أن تقييم الموارد الحرجية في العالم، يُعد التقييم الموثوق والأوفى للغابات والحراجة. ويتضمن آخر تقييم (في عام 2020) تحليلات إقليمية وعالمية مفصلة بالنسبة إلى 236 بلدًا وإقليمًا لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة المختلفين: القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأوساط الإعلامية والأكاديمية وما إلى ذلك.

ويستند التقييم إلى الإحصاءات القطرية الرسمية. لكن في البلدان الأقل نموّا، تكون أحيانًا البيانات قديمة ومستمدة بواسطة منهجيات غير متسقة.

وتدعم مبادرة المنظمة من أجل رصد الغابات على المستوى الوطني البلدان من أجل إصدار معلومات عالية الجودة ومحدثة حول الموارد الحرجية في أكثر من 50 بلدًا يوجد ثلثها في أفريقيا. والغرض من ذلك هو تطوير نظم وطنية لرصد الغابات تتسم بحداثتها وشفافيتها وموثوقيتها وسهولة النفاذ إليها من خلال إتاحة أدوات مجانية ومفتوحة المصدر لجمع بيانات محدثة وموثوقة عن الموارد الحرجية بواسطة الاستشعار عن بُعد وقوائم الحصر الميدانية.