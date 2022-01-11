ألمانيا: نحو 1800 شخص تلقوا جرعات منتهية الصلاحية من لقاح بيونتيك

قدم أحد مراكز التطعيم في ولاية بافاريا الألمانية جرعات منتهية الصلاحية من لقاح "بيونتيك" المضاد لكورونا مطلع هذا العام.

وقال المدير التنفيذي لشركة "تريزيك" المشغلة لمركز التطعيم، ليما كلاجيس، اليوم الثلاثاء ردا على استفسار إن نحو 1800 شخص تلقوا هذه الجرعات خلال الفترة من 4 حتى 6 يناير الجاري في مركز التطعيم بمنطقة إبرسبرج أو في وحدة خارجية ببلدة بوينج أو من قبل فريق تطعيم متنقل.

وأوضح كلاجيس أن تاريخ انتهاء هذه الجرعات كان 31 ديسمبر الماضي.

وتستبعد الشركة أي أضرار صحية أو آثار لاحقة جراء تلقي الجرعات منتهية الصلاحية، ولا تتوقع أيضا انخفاضا في فعالية اللقاح مع التخزين والاستخدام المناسبين للجرعات، مضيفة أنه في حالات مماثلة في أماكن أخرى لم تطرأ أي أضرار.

وتحدثت الشركة عن خطأ بشري وقامت بناء على ذلك بتسريح اثنين من الموظفين، موضحة أنهما لم ينفذا بشكل صحيح تعليمات الاستخدام، حيث يُحسب تاريخ انتهاء الصلاحية بعد إخراج الجرعات من الثلاجة. وأكدت الشركة أنه سيُجرى في المستقبل مراقبة الملصقات ووضع التخزين عن كثب، وأنها ستكون على اتصال وثيق مع الشركة المصنعة والسلطات.

ويمكن أن يحصل الأشخاص الذين تلقوا هذه الجرعات على تحليل مجاني للكشف عن الأجسام المضادة في مركز التطعيم، وإعادة تطعيمهم إذا لزم الأمر.

وكانت واقعة مماثلة حدثت في مدينة كولونيا أيضا. وبحسب بيان من المدينة أمس الاثنين، لا يستبعد معهد "باول إيرليش" التابع لوزارة الصحة تراجع فعالية الجرعات منتهية الصلاحية، لكنه لا يفترض فقدانا كاملا للمادة الفعالة.