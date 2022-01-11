البريد الملكي البريطاني يحتفل بذكرى تأسيس فرقة رولينج ستونز بطوابع خاصة

أعلن البريد الملكي البريطاني أنه بصدد إصدار مجموعة خاصة من الطوابع للاحتفال بذكرى تأسيس فرقة الروك الشهيرة رولينج ستونز.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" بأن الطوابع الـ 12 سوف تصدر تكريما للفرقة التي تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الستين لتأسيسها في لندن عام 1962.

وسوف تحمل ثمانية من الطوابع صورا لعدد من أشهر عروض الفرقة خلال مسيرتها، بما في ذلك تواريخ مثل عرض هايد بارك في لندن الذي أقيم في 5 يوليو عام 1969، بعد يومين فقط من وفاة العضو المؤسس للفرقة بريان جونز.

وشهد المهرجان المجاني الذي أقيم في الهواء الطلق وتم التسويق له تحت اسم "ذا ستونز إن ذا بارك"، الظهور الشخصي لعازف الجيتار البديل، ميك تيلور، الذي حل مكانه لاحقا بروني وود.

وتشمل العروض الأخرى التي سوف تحملها الطوابع الثمانية عرض روتردام في هولندا في أغسطس 1995 وحفلة في مهرجان كنيبورث في أغسطس 1976.

وسوف تحمل أربعة طوابع أخرى صورتين للفرقة، وصورتين لملصقاتها في جولات عالمية قديمة.

وقال مدير الشؤون العامة والسياسة بالبريد الملكي، ديفيد جولد: "تمكنت فرق قليلة في تاريخ موسيقى الروك من تحقيق مسيرة مهنية ثرية وواسعة مثل رولينج ستونز".

وسوف يتم طرح الطوابع للبيع اعتبارا من 20 يناير.